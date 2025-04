Ramón Grande Moncada, el comisario de la Policía de Teocaltiche asesinado el pasado 10 de abril en una emboscada criminal, no habría tenido actualizados sus exámenes de control y confianza, reveló este lunes el titular de la Secretaría de Seguridad del Estado, Juan Pablo Hernández.

De lo que nos refieren no traigo el dato con precisión, parece que sí los tenía nada más que no estaban vigentes, sería ese tema de corroborarlo, pero actualmente ya estamos llevando los controles y confianza de manera paulatina por parte de los elementos. Precisamente hoy están siendo evaluados algunos elementos del municipio de Villa Hidalgo y en el transcurso de la semana estarán llegando algunos de Teocaltiche”.

El funcionario añadió que la elección del nuevo comisario en Teocaltiche se hará de manera consensuada con la alcaldesa de ese municipio, la Guardia Nacional e incluso el gobernador Pablo Lemus, a fin de elegir el mejor perfil.

Actualmente hay dos opciones sin embargo no reveló quienes se proyectan para el cargo. (Por Edgar Flores Maciel)