El torero de Aguascalientes Juan Pablo Sánchez dijo que el Congreso de la Ciudad de México al aprobar un dictamen que prohíbe las corridas de toros con violencia en la capital del país, dio un golpe fuerte y una gran falta de respeto a quien ejerce la tradicional fiesta brava. Dijo que se actúa como una dictadura.

“Creo que fue al día de hoy en un momento que estamos viviendo donde hay apoyo a las minorías, donde cada vez hay menos prohibición que te hayan hecho eso es como una dictadura, cuando la bandera que lleva ese partido político es que escuchan al pueblo y a nosotros nadie nos escuchó nadie nos preguntó”.

Juan Pablo Sánchez estará presente el próximo domingo en la Plaza Nuevo Progreso en la corrida de triunfadores al lado de Ginés Marín y Diego San Román.

“Contento de estar anunciado en Guadalajara, Dios quiera y los toros envistan y podamos tener una tarde bonita. Es una plaza de talismán para mí, hemos tenido tardes muy importantes, hemos tenido el público y yo una conexión muy padre y cada tarde me he entregado, el público sabe que lo he dado todo”, agregó Sánchez. Los toros para el domingo son de la ganadería de Pepe Garfias. (Por Martín Navarro Vásquez)