Al comparecer ante diputados, y ante las críticas de la oposición, la secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez, aseguró que sí da la cara y no se esconde.

“Yo, así me educaron, así educo, yo no voy a donde no me invitan, me invitaron aquí y aquí estoy, dando la cara, porque también es una característica, no somos cobardes. Hay una característica de este gobierno y es que damos la cara y defendemos los puntos de vista que nosotros tenemos”.

En su turno, la legisladora priista Cynthia López Castro criticó la gestión de Ramírez, puso en duda la aportación de los nuevos libros de texto, y exigió la renuncia de la funcionaria.

“Yo atentamente le solicito algo: renuncie, renuncie si no puede con el cargo, renuncien si no están preparados para esto. No le hagan daño a México, no le hagan daño a México, renuncie por el bien de los niños y por favor le pedimos, todavía tienen ocho meses para componer y mandar a hacer libros de texto más dignos”. (Por Arturo García Caudillo)