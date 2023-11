La titular de la Consejería Jurídica de Presidencia, María Estela Ríos, tiene el mismo nivel que un secretario de Estado, y por tanto está impedida para ser ministra de la Corte, afirmó el senador del Grupo Plural, Germán Martínez, previo a la comparecencia ante la Comisión de Justicia del Senado, de las tres aspirantes a ocupar el sitio que dejó vacante el ministro Arturo Zaldívar.

“Yo creo, con toda sinceridad, que aquí no hay terna. Entonces no está cumpliendo el presidente o nos está trampeando el presidente, de una vez, para decirlo con toda claridad, y ahí está la tapada. Que diga con toda claridad, porque aquí terna no hay, aquí hay una persona que viola la Ley y nosotros debemos pronunciarnos de previo y especial pronunciamiento sobre una violación legal. Aquí está la Ley Orgánica, aquí está la tesis de jurisprudencia”.

Sin embargo, la mayoría de Morena y sus aliados hicieron caso omiso de los argumentos de Martínez, y continuaron con la sesión, por lo que en este momento comparecen las candidatas. (Por Arturo García Caudillo)