A los módulos de vacunación Covid en Tlaquepaque continúan llegando vecinos de Santa Anita a quienes no se les dio ningún comprobante de aplicación de la primera dosis, aquí uno de ellos.

“Sí, no hubo comprobante para las personas de la tercera edad en la primera etapa y ya inhabilitaron el módulo para esta segunda etapa y pues estamos buscando realmente qué hacer, quién nos oriente”.

Quienes recibieron la primera dosis de vacunación Covid en Santa Anita hace un mes y no obtuvieron ficha, con presentar su credencial del INE es más que suficiente, precisan Servidores de la Nación. (Por José Luis Jiménez Castro)