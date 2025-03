Es falso que la elección del Poder Judicial no vaya a ser calificada por ciudadanos y en su lugar vayan a trabajar funcionarios del INE, asegura la consejera Carla Humphrey.

“No, a ver, es que eso es falso lo que se señala, son ciudadanas y ciudadanos los que van a hacer ese cómputo. ¿Qué pasa cuando el INE entra en proceso electoral? Los consejos distritales se conforman por nuestro vocal como presidente de ese consejo y para esa elección se nombran ciudadanas y ciudadanos como consejeros electorales. Son consejeros ciudadanos, no dejan sus trabajos, no dejan sus labores, tienen una serie de requisitos muy importantes, pero siguen siendo ciudadanos, cuando acaba el proceso vuelven a sus actividades y no son consejeros”.

Es cierto que el cómputo no se realizará en las casillas sino en los consejos distritales, pero siguen siendo ciudadanos quienes harán la calificación y además así se determinó en la reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. (Por Arturo García Caudillo)