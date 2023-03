En el cerrojazo de la Temporada de Aniversario en la Nuevo Progreso de Guadalajara, el hidrocálido Arturo Macías el “Cejas” cortó dos orejas en el festejo de triunfadores, con sendas faenas a los dos astados de su lote y comentó.

“La verdad mallugado, agradecido de que el toro no me hizo un agujero en el cuello porque me pegó un pitonazo al tirarme a matar, emocionado porque esta plaza me ha dado muchas lecciones durante muchos años y estoy orgulloso de mi y agradecido con la gente por tanto cariño y la única manera de regresárselos es jugándome la vida”.

El “Cejas” salió en hombros de la plaza. Por su parte, Juan Pablo Sánchez sólo escucho palmas al igual que el rejoneador, Fauro Aloi. Ante un tercio de entrada en en el coso de la Calzada Independencia.

(Por Manuel Trujillo Soriano/Foto@NvoProgresogdl)