Luego de una reunión de casi tres horas, autoridades estatales y colectivos de familiares de personas desaparecidas llegaron a acuerdos y dejaron dos pendientes importantes.

Acordaron que sea ratificado el titular de la Comisión Estatal de Búsqueda, Víctor Ávila y que permanezca como interina la vicefiscal de Desaparecidos, Blanca Trujillo mientras se envía y aprueba la iniciativa para darle autonomía.

El jefe de gabinete, Alberto Esquer, habla de los desacuerdos.

“Sólo de todo lo que salió del taller con los más de 28 colectivos, nos falta resolver dos cosas: el titular de Ciencias Forenses y el titular de la Comisión de Atención a Víctimas. ¿Por qué no se resolvió hoy? porque no hay consenso entre ellos”.

El gobernador, Pablo Lemus, no se quedó hasta el final de la reunión. (Por Claudia Manuela Pérez)