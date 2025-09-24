Con algunos apuros Cruz Azul mantuvo su etiqueta de invicto al empatar a dos goles con Querétaro en el estadio Olímpico de CU, donde los Gallos Blancos estuvieron muy cerca de la victoria con doblete del uruguayo Santiago Homenchenko; el segundo tanto cayó en error escandaloso del portero de la Maquina, Kevin Mier.

Los Celestes abrieron el marcador al minuto 14 con anotación de José Paradela y Gabriel el “Toro” Fernández firmó el del empate a 7 minutos del final.

Ambos equipos terminaron con diez elementos por expulsiones de Jhojan Julio por los Gallos y Luka Romero de Cruz Azul. (Por Manuel Trujillo Soriano)