El piloto jalisciense Sergio “Checo” Pérez dice estar consciente de que al firmar con Cadillac le espera un difícil regreso a la Formula 1 porque se trata de un equipo que inicia de cero, con un proyecto a largo plazo y advierte no será fácil sumar puntos.

“Es un proyecto que es a largo plazo, firmé consciente de que va a ser un inicio duro, va a ser un inicio donde difícilmente podamos sumar puntos; es un proyecto a largo plazo y no estoy pensando en el tiempo ni en los años si no en hacer este proyecto exitoso, quería cerrar mi carrera como nos merecemos, como lo merece la afición, toda la gente que ha estado conmigo y yo en lo personal nos merecemos un gran cierre y creo que este proyecto nos ofrece eso”.

Dijo Checo que lo primero que hará será un recorrido por la planta de Cadillac para conocer de cerca al equipo con el trabajará y que espera poder manejar un auto Formula 1 antes de que termine el año. (Por Manuel Trujillo Soriano)