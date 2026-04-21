Con la esperanza de que no se repita una tragedia igual en Guadalajara, damnificados y ciudadanos realizarán este miércoles 22 de abril, diversas actividades de memoria y oración para conmemorar el 34 aniversario de las explosiones en el sector reforma, explica Lilia Ruiz Chávez.

“Mañana tendremos la misa de cada año a las 10:30 de la mañana. Tenemos, un cuarto más o menos para las 12 estaremos iniciando las actividades cívicas en el monumento para guardar un minuto de silencio, iniciaremos con eso, en memoria de los que han muerto”.

Para Lilia Ruiz Chávez, empeora la atención de las autoridades a los damnificados del 22 de abril, sobre todo en materia de abasto de medicamentos y atención a sus demandas por ejemplo de ortopedia.

Le reprocha al Gobierno su incumplimiento a varios acuerdos. (Por Gricelda Torres Zambrano)