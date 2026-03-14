Chivas logró su octava victoria del Torneo Clausura 2026 al vencer ante casi el lleno en el estadio Akron, 3 goles por 0 al Santos Laguna, al continuar la fecha 11 de la Liga MX.

La figura del Rebaño fue el atacante Armando González con dos anotaciones y el otro gol fue de ‘taquito’ a cargo de Ricardo Marín.

El Guadalajara llega a 24 puntos y con un partido pendiente se mantiene en el tercer sitio de la clasificación. Además la Hormiga González llega a 8 anotaciones en la pelea por el goleo individual, donde el líder es Joao Pedro con 10 tantos.

Por su parte en el estadio Alfonso Lastras el Pachuca se salvó de perder, pues con un gol al minuto 90, rescató el empate 1-1 ante el Atlético de San Luis.

El gol de los potosinos lo marcó Joao Pedro. (Por Martín Navarro Vásquez)