En un gran juego el América se salvó de perder con la marcación de dos penales, pues caía 3-1 y al final logró empatar 3-3 con los Pumas, en la ida de Cuartos de Final ante una gran entrada en el Estadio Azteca.

Los de la UNAM abrieron la pizarra con gol de Juninho, pero de inmediato Isaías Violante emparejó el marcador. Después con tantos de Uriel Antuna y Jordan Carillo los Pumas se pusieron arriba 3-1; sin embargo con dos penales, cobrados por Henry Martín y Alejandro Zendejas el equipo de las Águilas logró rescatar el 3-3 final. En el partido de vuelta a celebrarse en C.U. Pumas con empate o triunfo avanza, pero América solo necesita ganar. (Por Martín Navarro Vásquez)