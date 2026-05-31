Por fin este domingo por la noche el técnico Javier Aguirre dio a conocer los 26 convocados de la Selección Mexicana a la Copa del Mundo FIFA 2026. La FMF lo hizo mediante un video en redes sociales, con la voz en IA de Roberto Gómez Bolaños, quien murió en 2014.

No hubo sorpresas aunque sí llamó a algunos elementos que tienen pocos días de alta médica tras ingresar al quirófano hace unos meses como César Huerta y Luis Chávez. Además de confirmarse que Memo Ochoa va por su sexto Mundial.

La lista completa es la siguiente. Porteros: Raúl Rangel, Guillermo Ochoa y Carlos Acevedo.

Defensas: Johan Vásquez, César Montes, Mateo Chávez, Jorge Sánchez, Jesús Gallardo e Israel Reyes.

Mediocampistas: Luis Romo, Erik Lira, Obed Vargas, Edson Álvarez, Luis Chávez, Álvaro Fidalgo, Brian Gutiérrez, Orbelín Pineda y Gilberto Mora.

Delanteros: Armando González, Guillermo Martínez, César Huerta, Santiago Giménez, Julián Quiñones, Alexis Vega, Roberto Alvarado y Raúl Jiménez.

El equipo nacional llegó este domingo al Centro de Alto Rendimiento donde va a entrenar en los días previos al último amistoso que será el jueves ante Serbia en Toluca. (Por Martín Navarro Vásquez)