El ingenio de los delincuentes los lleva a lograr muchas de sus fechorías y ahora la señora Leticia lo sabe.

Hace exactamente una semana esta mujer fue abordada en calles de la colonia Providencia por una mujer aparentemente venezolana que le pedía ayuda para cambiar un supuesto billete de Melate porque se había ganado 40 millones de pesos.

Un hombre se acercó y resultó ser el cómplice; le dieron algo de beber con lo que cree que la drogaron.

“Me asusté y yo pensé y dije: a lo mejor se me bajó el azúcar porque sentía como que temblaba. Entonces yo le echaba la culpa a que me había tomado la pastilla y que no había desayunado porque cuando vi el jugo así ni me la pensé y me lo tomé porque sentía la necesidad de azúcar, le eché la culpa a eso, pero cuando mi esposo me vio la pupila dilatada me dijo: yo creo que te dieron algo”.

A Leticia le despojaron sin un solo grito, sin un gramo de violencia, de unos aretes, un reloj y unas pulseras valuadas en cerca de cien mil pesos. (Por José Luis Escamilla)