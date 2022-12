Luego de 20 años de carrera deportiva, la tapatía Rut Castillo le dijo adiós a la Gimnasia, con un evento llamado “La Última Gala” que reunió a un grupo de gimnastas de experiencia internacional, en la Arena Astros de Guadalajara.

Rut se despidió de la gimnasia rítmica con un performance en el que compartió escenario con figuras como la medallista mundial Alexa Moreno; el medallista olímpico Ray Zapata; el campeón panamericano Fabián de Luna; la finalista en Tokio Dafne Navarro; la seleccionada nacional de España Natalia García; el campeón mundial Iván Veloz, la seleccionada nacional Ahtziri Sandoval, y la uzbeka Oksana Chusovitina y muchos más.

Con un ballet folclórico y música de mariachi, la olímpica se despidió al tener su la última presentación.

“Todo llega a su fin, ya tendré momento para procesarlo. Por lo pronto, estoy muy feliz de estar aquí hoy al lado de grandes gimnastas. Estaba un poco nerviosa porque había que preparar muy bien el evento, pero muy agradecida de sentir sus aplausos, y satisfecha con lo que se ha logrado. He disfrutado mucho el escenario, el programa estuvo muy nutrido y contenta de estar acompañada de estos grandes atletas. Hoy me doy cuenta de que mi clasificación a Tokio ha marcado un referente y eso me compromete a mí misma para seguirme superando”, dijo Rut muy emocionada en su despedida.

Rut Castillo en Tokio 2020 se convirtió en la primera mexicana en competir en unos Juegos Olímpicos. (Por Martín Navarro Vásquez / Foto: CodeJalisco)