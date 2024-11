Tras haber salido en el lugar 17, el piloto holandés, Max Verstappen de Red Bull ganó hoy el Gran Premio Formula UNO de Brasil rodando bajo condiciones muy complicadas en el Circuito de Interlagos, en una carrera muy accidentada y que fue detenida a la mitad, por lluvia. Le siguieron al cruzar la meta los Alpine de Esteban Ocon y Pierre Gasly. Pierre Gasli

Verstappen volvió a subir a lo mas alto del podio después de 11 carreras para ganar su séptimo Gran Premio de la Temporada, su ultimo triunfo había sido el 23 de junio en el Gran Premio de España.

El piloto jalisciense, Sergio Pérez no logró meterse a la zona de puntos al finalizar en el sitio 11 tras haber tenido un trompo en la salida y dijo que fue una carrera muy complicada.

“Yo no teniendo a nadie adelante cuando arranco llego a un charco y empiezo a patinar muchísimo y luego con llantas frías me trompeo; luego desafortunadamente paramos en la bandera roja y después tuvimos unas buenas re arrancadas donde no se veía absolutamente nada, luego veníamos peleando con Lowson nos tocamos en la curva uno y luego en la 4 me bloque me voy recto y pierdo la posición con Hamilton y a partir de ahí era muy difícil de pasar”.

Con la victoria Verstappen llegó a 393 puntos y dio un gran paso para conquistar el titulo de la temporada, pues su inmediato perseguidor es Lando Norris quien se quedó con 331 unidades.

(Por Manuel Trujillo Soriano)