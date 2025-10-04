La Selección Mexicana Juvenil cerró de manera invicta la primera fase del Mundial sub 20 al vencer un gol por cero a Marruecos, que llevaba marca perfecta. Con ello el Tricolor avanza a los octavos de final del torneo que tiene como sede Chile. En la actividad del grupo C de este sábado España derrotó de igual manera un gol por cero a Brasil, que se convierte en el fracaso del evento al ser eliminado.

Gilberto Mora fue la figura al marcar el gol del triunfo para México que se medirá a Chile en la segunda fase. Lo malo en el juego fue que el jugador del cuadro azteca Mateo Levy, quedó fulminado en tras un choque y se aplicó el protocolo de conmoción. (Por Martín Navarro Vásquez)