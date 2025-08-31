Con un en instantes finales el Atlas sumó otra derrota en el torneo Apertura de la Liga MX, al caer de visita en el estadio de Ciudad Universitaria un gol por cero ante los Pumas.

El británico Aaron Ramsey al minuto 92 anotó el único gol del encuentro para darle el segundo triunfo a los de la UNAM en el certamen.

Con el resultado los Zorros se quedan con 5 unidades en el lugar 15 de la clasificación y Pumas llegó a 9 en la décima posición. El final del juego se vivió con un tremendo aguacero, que provocó que hubiera varios charcos en el campo. (Por Martín Navarro Vásquez)