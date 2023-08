El Querétaro fue eliminado de la Leagues Cup con un polémico gol en tiempo de compensación al caer 2-1 con el Filadelfia.

Jesús Bueno abrió el marcador por los de la MLS, después Ángel Sepúlveda empató y al minuto 100, llegó Chris Donovan para anotar el gol de la victoria para el Filadelfia en aparente fuera de lugar.

Al final se fue molesto el técnico de los Gallos Blancos, Mauro Gerk: “Si vamos a venir acá para que nos eche un árbitro estamos complicadísimos, esto es once contra once y que sea parejo, yo creo que dando 10 minutos y un gol que aún no lo vi, pero las pocas imágenes que vi parecía fuera de lugar, es muy complicado. Estoy muy triste y desilusionado por la forma en que nos vamos porque fue una injusticia y no era necesario. Tienen que estar los mejores árbitros, mexicanos, de la MLS, tiene que estar los mejores árbitros, este árbitro se nos reía en la cara, es muy frustrante, hay muchas cosas que pasan en el campo y la gente y periodistas a veces no la ven, se nos reía, esto lo tienen que ver y arreglar porque no ha pasado una sola vez y quedó muy evidente en el partido nuestro”.

En los otros juegos: Nashville venció 5-0 al Minnesota y el Inter Miami derrotó 4-0 al Charlotte con un gol de Messi.

En semifinales el próximo martes: El Filadelfia Unión Vs Miami y los Rayados se medirán al Nashville. (Por Martín Navarro Vásquez)