Con un gol de penal en tiempo de compensación de Roberto Morales, los Pumas derrotaron anoche 1-0 al América en el Estadio Olímpico México´68 en medio de gran ambiente en CU y el entrenador de las Aguilas, André Jardine dijo que fue frustrante la forma en la que se define el encuentro.

“Si frustrante porque es un clásico en campo rival donde no sufres mínimo te tienes que ir con un empate y sales con empate, al final el penal marcado a Pumas bien marcado, pero nos tiene que dar a nosotros también el segundo penal a nosotros una mano clarísima que acabo de ver, entonces infelizmente un Clásico equilibrado que fue decidido por el VAR”.

Por su parte, el técnico del equipo de la UNAM, Efraín Juárez, dijo que tratará de ya no festejar como lo hizo ante Cruz Azul y que le dejó un fuerte multa.

“Reconozco que la semana pasada no fueron las formas de lo que yo quería expresar todo lo que se vio dentro de la cancha la semana pasada y esta, muchas veces uno como vive el partido como vive la pasión obviamente siempre hay esos momentos y hoy ver la manera en la que se comporta el equipo a lo mejor muchas veces sin mala intención uno se expresa y saca todo dentro de su corazón con pasión, trataré, trataré que las próximas veces cuando me refiera a la garra, a la presión, a correr, a meter las exprese de diferente manera”.

Con la victoria Pumas llegó a 23 puntos y América se quedó con 17 unidades.

Mientras tanto, con gol de último minuto de Miguel Rodríguez y otro tanto de Fernando el “Nene” Beltrán, León derrotó 2-1 al San Luis en el estadio Alfonso Lastras. Por los Potosinos descontó Sébastien Salles-Lamonge. (Por Manuel Trujillo Soriano)