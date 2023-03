Aunque se presentaron en Guadalajara hace unos meses, The Killers no para de tener éxito, pues anoche logró reunir a 13 mil personas en la Arena VFG para ofrecer un concierto.

Desde su llegada, Brandon Flowers se llevó los gritos de los presentes, pues decidió saludar en español.

“¿Qué onda tapatíos? Si estás buscando Rock and Roll, estás en el lugar correcto”.

Cómo es costumbre, The Killers sorprendió por su producción conformada por luces robóticas de colores, pirotecnia, rayos láser, humo, y enormes pantallas. Justo al centro del escenario se colocó el signo del infinito y por más de dos horas cantaron sus mayores éxitos.

Para finalizar, la arena se llenó de serpentinas y papirotecnia verde, blanco y rojo y The Killers seguirá en nuestro país, pues este fin de semana se presentarán en Monterrey. (Por Kevin Casillas)