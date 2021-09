Los Rojinegros del Atlas dieron uno de sus mejores juegos en el Torneo Apertura 2021, para golear en Aguascalientes 3-0 al Necaxa en la continuación de la fecha 9 de la Liga MX. El resultado lleva a los Zorros a la tercera posición de la clasificación con 16 puntos.

Los goles para el triunfo fueron obra de Julián Quiñones a los minutos 23′ y 47′. Además de Julio Furch al 35′.

Al final quedó satisfecho el técnico Rojinegro, Diego Martín Cocca.

“El crecimiento constante es lo más difícil, es lo que valoro de mis jugadores y es lo que resalto de este equipo, que no baja los brazos y sigue mejorando. No se ha logrado nada, estamos en el camino, pero hay mucho por recorrer”.

Por su parte Guillermo Vázquez como timonel de los Rayos se mostró molesto: “El equipo empezó bien parado, después de la lesión de Fernando nos desajustamos, nos costó trabajo tomar las marcas y ahí los goles llegaron muy seguido. El equipo intentó pero no pudo. Es difícil cuando cometes errores atrás y adelante no puedes generar”. Necaxa se queda en el sitio 12 con 9 unidades. (Por Martín Navarro Vásquez/FotoAtlasFC)