Apoyándose en granaderos, Presidencia de la República negó el acceso a la conferencia Mañanera a la senadora Xóchitl Gálvez, quien, con amparo en mano, trató de cruzar las puertas de Palacio Nacional.

“Lamentablemente tendré que dejar para otro día lo que tenía que decirle de frente al Primer Mandatario. Tengan la certeza de que aunque no le guste y quiera complicar las cosas, seguiré luchando hasta que se reconozca nuestro derecho de réplica. No se trata de mi derecho, se trata del derecho de todos. Que quede claro, la Ley sí es la Ley”.

Me tuvo miedo el presidente, agregó. Por cierto, la presencia de la legisladora panista provocó gritos y empujones, pues a sabiendas de su visita, un grupo de simpatizantes de la 4T ya la estaban esperando. (Por: Arturo García Caudillo)