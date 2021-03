Aún y cuando oficialmente no se anuncia la jornada de vacunación Covid en Zapopan, muchos interesados han comenzado a acudir a los puntos donde según redes sociales se realizaría la vacunación, lo cual es totalmente falso.

No obstante, hay quienes están dispuestos a repetir la historia, por ejemplo, aquí afuera del Auditorio Benito Juárez.

“Soy vecino de aquí, dejo el carro y me vengo inmediatamente, así es -¿Se quedaría a dormir desde hoy?- Básicamente sí, al ver la problemática que se han presentado en otros lugares, entonces, para asegurar mejor”.

Sin embargo, esta vez pareciera que hay una mejor estrategia, pues, aquellas personas que pretenden iniciar una fila para vacunarse en Zapopan, son retirados inmediatamente por guardias de seguridad y se les informa que hasta que no haya una información oficial comenzaría esta fila en Zapopan. (Por José Luis Jiménez Castro)