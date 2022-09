Hoy hay fiesta en el Estadio Azteca. A las 8 de la noche se juega una edición más del Clásico América Vs Guadalajara, con arbitraje de Adonaí Escobedo, en juego por la fecha 15 de la Liga MX.

Al partido llegan con un buen nivel los dos equipos, pero con América mejor colocado con 32 puntos, por 22 del Rebaño.

El juego se calienta con el tema de quién es el equipo mas grande en el futbol mexicano, luego de que el Chicote Calderón lo expresó el jueves y el técnico americanista Fernando Ortiz, dijo que las Águilas por trofeos son los mejores.

“El argumento es algo que conoce todo el mundo: trofeos, copas, podemos ir por cualquier lado donde indica que el Club América es el equipo más grande. No sé que argumento tiene el jugador de Chivas para manifestarse de esa manera”.

En el Guadalajara, Alexis Vega fue directo y dijo que no solo por trofeos se determina al club más grande.

“De igual manera vamos a defender siempre a muerte a Chivas, de este lado nosotros sentimos que somos el más grande de México y toca asumirlo con esa responsabilidad, nos sentimos así también porque nuestra afición nos respalda y bueno para nosotros somos el más grande de México”. (Por Martín Navarro Vásquez)