La escritora italiana, Dacia Maraini, una de las voces más destacadas de la literatura europea de la segunda mitad del siglo XX y candidata al Premio Nobel de Literatura, fue responsable de la apertura del Salón Literario Carlos Fuentes dentro de la Feria Internacional del Libro. La dramaturga, poetisa y guionista, también recibió la medalla que lleva el nombre del escritor mexicano.

Durante su diálogo con la escritora Guadalupe Nettel, Maraini habló sobre diversos temas como el feminismo, la justicia, los libros y el conflicto entre Israel y Palestina.

“Yo no creo que la venganza sea un sistema, pienso que la venganza es un sistema arcaico, la biblia habla de venganza pero Cristo no habla de venganza, hay que cambiar, hay que pasar a la justicia y no a la venganza”.

La educación, el antisemitismo y las guerras fueron otros temas atendidos por la escritora, una de las más destacadas dentro de la delegación europea en la Feria del Libro de Guadalajara. (Por Héctor Escamilla Ramírez)