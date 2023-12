América derrotó 2-0 al León en el juego de vuelta de cuartos de final celebrado en el estadio Azteca con goles de Julián Quiñones y Henry Martín, y con global de 4-2 avanza a las Semifinales del Apertura 2023.

Otra vez un polémico penal que cobró Quiñones a la Pananeka le abrió la puerta a la Aguilas para la victoria, el segundo tanto cayó al 89 en un tiro de esquina que peina Jonathan Rodríguez y Henry firmó el gol para liquidar a los Panzas Verdes.

El entrenador de las Aguilas, André Jardine reconoció que el León lo puso con los nervios de punta.

“No por nada León es el actual campeón de la Concachampions, saben jugar este tipo de partidos, no olvidarnos que derrotaron a Tigres en la Concachampions en la semifinal, jugando muy bien, entonces fue un partidazo nuestro muy atentos, muy concentrados, si no perfecto, porque es muy difícil no regalarle una oportunidad a un rival como éste. Un partido para mi con mucho control, con mucha agresividad, con mucho trabajo de equipo en defensa y al final ganó quien mereció más”.

En la fase de semifinales Jardine enfrentará a su ex-equipo San Luis.

