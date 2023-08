Se le escapó el triunfo a las Chivas en el estadio Olímpico Benito Juárez, ya que estaba arriba 1-0, pero a 6 minutos del final los Bravos le empataron con un penal polémico 1-1, al ponerse en marcha la acción de la Jornada 4 de la Liga MX, al reactivarse el balompié azteca tras la Leagues Cup.

Fue Alexis Vega quien puso arriba al Guadalajara y después Avilés Hurtado al 84 de acción emparejó el marcador por los de Juárez con una marcación dudosa en una falta sobre el mismo colombiano.

“Según nuestro jugador no hubo ningún contacto. Estamos muy molestos porque esta es la razón por la que hoy perdemos los dos puntos; es lamentable, es decepcionante, uno no siente que haya sido casualidad”, dijo el técnico Veljko Paunovic, un tanto molesto.

Lo bueno del empate es que Chivas sigue invicto y con 10 puntos se mantiene de líder.

Por su parte León dio la voltereta para vencer 2-1 al Mazatlán. El africano Aké Loba le dio el gol de la quiniela a los visitantes, pero luego con anotaciones de Ángel Mena y Federico Viñas, la Fiera se quedó con la victoria en casa.

Los Pumas no pudieron ganar en CU y empataron 1-1 con Toluca. Por los Diablos Juan Domínguez puso arriba al equipo, pero César Huerta igualó las acciones.

En el Estadio Cuauhtémoc, Puebla fue sorprendido por el Atlético de San Luis, que ganó 2-1 con goles de Mateo Klimowicz y Vitinho. Guillermo Martínez descontó por los poblanos. (Por Martín Navarro Vásquez/Foto