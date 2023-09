El América amaneció como líder del Torneo Apertura en la Liga MX, al vencer a Gallos Blancos de visita en el estadio La Corregidora 2-1, en juego pendiente por la fecha 2.

Las Águilas tuvieron que remontar, pues perdían 1-0 con anotación de José Raúl Zúñiga y ganaron con los tantos de Diego Valdés y de Igor Lichnovski, este último tras revisarlo en el VAR debido a que primero se marcó una falta del chileno y después se dio por bueno el gol, lo que molestó al técnico de Querétaro, Mauro Gerk.

“El árbitro no tuvo los pantalones para marcar el foul, está clarito. Hoy estoy muy enojado, América no necesita de eso para ser súper líder o ganarle a Querétaro. El partido tiene un montón de análisis, tuvimos para anotar el segundo gol y después es el América, pero me molesta que realmente ayuden a América cuando no lo necesita”, dijo el timonel.

América llegó a 17 puntos es primero en la clasificación, dejando al San Luis en 16 puntos y Bravos con 15. (Por Martín Navarro Vásquez/fotoAmérica)