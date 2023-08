El Ayuntamiento de Guadalajara realizará operativos con radares móviles en avenidas secundarias donde no hay cámaras de fotoinfracción para aplicar multas a los que no respeten los límites de velocidad, señala el director de Movilidad Municipal, Jesús Carlos Soto Morfín.

Esto, luego que el Ayuntamiento de Guadalajara autorizó que policías municipales puedan aplicar multas a los automovilistas que vayan a exceso de velocidad.

“La idea es que podamos hacer una colaboración con la Policía Vial del Estado, donde también el propio personal de la Dirección de Movilidad con radares móviles, en puntos donde no tenemos fotoinfracción podamos hacer operativos móviles con la Policía Vial del Estado y levantar multas municipales por los excesos de velocidad que estamos detectando en algunas calles secundarias”.

Estos operativos se aplicarían en avenidas como La Paz y Alcalde, entre otras. (Por Claudia Manuela Pérez)