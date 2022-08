Se nota que ya regresaron a la escuela cientos de miles de estudiantes de educación básica, cuyos padres saturan las principales vialidades de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Traslados que durante las últimas semanas no tomaban más de 10 minutos se han duplicado e incluso triplicado.

“Sí ya un poquito más de tráfico, bastanteo -¿Le tocó ver alguna patrulla de la Policía Vial ya?- Una nada más”.

“Ya, un poquito más de tráfico, ya llevo como 15 minutos de retraso que normalmente serían, ya estaría yo en mi trabajo a las 7:30 -¿Alguna patrulla de la Policía Vial que te haya tocado ver?- No, todavía no, hasta el momento no”.

Aunque la Policía Vial anunció a través de un boletín que había un operativo especial alrededor de centros educativos, la realidad es que durante nuestro recorrido por las principales vialidades de la ciudad como Mariano Otero, López Mateos, Periférico, Lázaro Cárdenas y Revolución no pudimos ver una sola patrulla de esta dependencia. (Por José Luis Escamilla)