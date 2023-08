Finalmente un club de la Liga MX logró instalarse en las semifinales de la Leagues Cup. El Monterrey dio una voltereta espectacular para vencer a LAFC 3 goles por 2. Y es que el equipo Regio estuvo abajo 2-0 y remontó con los goles de Sergio Canales (68′ Pen), Sergi Palencia (80′ EC) y Rogelio Funes Mori (88′).

“Hacía rato que no vivía y sentía un partido tan apasionante. Los chicos hoy no se llevaron el protagonismo, se llevaron el estadio entero. En los 90 minutos, creo que solo hubo un equipo que quiso ganar el partido y el fútbol a veces tiene estas cosas en las que te tienes que reponer y los chicos se sobrepusieron en el segundo tiempo. No es un equipo que gana por insistir en juego aéreo, no. Jugamos los 95 minutos y no hubo una salida nuestra que la intentamos rechazar. Al contrario, lo intentamos, no estábamos finos en los últimos metros, después se dio y estoy feliz”, dijo el técnico Fernando Ortiz.

Nuevamente Carlos Vela estuvo ausente por lesión. Los Regios avanzaron a las semifinales. (Por Martín Navarro Vásquez/FotoRayados)