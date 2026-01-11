El bicampeón Toluca debutó con triunfo de visitante al imponerse al Monterrey en el Gigante de Acero por 1-0 con solitario tanto de Helinho. De esta manera los Diablos sumaron su primeros 3 puntos en busca del tricampeonato y el entrenador Antonio Mohamed dijo que le gustó el funcionamiento de su equipo, pese a utilizar a varios suplentes.

“Primero que nada son tres puntos muy importantes ante un rival que va a estar peleando el campeonato así que eso es para nosotros fundamental sabiendo que no jugamos con el equipo completo, pero para nosotros era importantísimo sumar y creo que hicimos un gran partido y el equipo se comportó como tal”.

Por su parte, Cruz Azul inició con una derrota de visitante al caer por 2-1 ante León en la casa de la fiera. Anotaron para el triunfo Esmeralda, Ismael Díaz y Bryan Colula, mientras que Agustín Palavecino a un minuto del final descontó por la Máquina en su estreno con el uniforme Celeste. El técnico Nicolás Larcamon dijo que le incomoda iniciar de esta manera.

“Lógicamente que no es un escenario que hubiésemos elegido para este inicio de campeonato, pero tampoco creo que vaya a ser un impedimento para que nosotros podamos hacer el torneo que queremos hacer”.

Aseguró el timonel que a la Maquina no le afectará el cambiar su sede al estadio Cuauhtémoc para su partidos de local en el presente torneo.

Mientras que, Necaxa de visitante se impuso 3-1 al Santos en Torreón en un duelo plagado de errores de ambos porteros; Carlos Acevedo por los locales y Ezequiel Unsain de los visitantes. Los goles de los Rayos fueron de Agustín Oliveros, Tomás Badaloni y Julián Carranza. Mientras que por el cuadro lagunero descontó, Lucas Di Yorio; además fue expulsado José Abella casi al iniciar el segundo tiempo.

La jornada inaugural del torneo se completa hoy con 2 encuentros: Pumas-Querétaro a las 12hrs de en CU y San Luis contra Tigres a las 19hrs en el Alfonso Lastras. (Por Manuel Trujillo Soriano)