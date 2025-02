Tras haberse conseguido que el Gobierno de Estados Unidos aplazara la aplicación de aranceles a México, toca aprovechar la oportunidad, porque no hay garantía de nada, dice el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

“La garantía no hay garantías, lo que hay es el espacio de tiempo para que nosotros lo aprovechemos y lo vamos a aprovechar. Lo que abre la posibilidad es de que tú convenzas, llegues a un arreglo, aterrices en un plan de cooperación en estas materias que estoy diciendo y entonces ya no son necesarias las tarifas. Es lo que vivimos en 19”.

De acuerdo a Ebrard Casaubón todo el panorama es similar al de 2019, cuando Trump amenazó con imponer aranceles al acero mexicano como pretexto para que México blindara la frontera sur de nuestro país ante la ola migratoria. La única diferencia, señala, es que la oposición apoyó sin condiciones. (Por: Arturo García Caudillo)