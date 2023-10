Chivas no aprovechó contar con un excelente ambiente festivo y una gran entrada en el estadio Jalisco, al perder por goleada 4-0 ante los Tigres al continuar la fecha 14 de la Liga MX.

El rebaño que no jugaba como local en el Coloso de la Calzada Independencia desde el año 2011, no pudo con el campeón que fue mejor en el juego y ganó con dos anotaciones del argentino Nicolás Ibáñez, más otro gol de Diego Laínez y uno de Marcelo Flores.

Desde horas antes el estadio Jalisco vivió un excelente color, como hacía rato no se vivía, pero la fiesta se convirtió en malestar de la afición.

La novedad fue el perdón que recibió el “Chicote” Calderón, quien salió a la banca y entró de cambio en el segundo tiempo. Mientras que Alexis Vega estuvo en un palco.

Chivas se queda en 21 puntos y los del norte llegan a 28 unidades. (Por Martín Navarro Vásquez/FotoTigres)