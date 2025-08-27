La reunión sostenida este lunes entre el titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, y el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, planteó garantías para que el proyecto del acueducto Solís-León no reduzca el caudal destinado al lago de Chapala, así lo explica el mandatario estatal.

“Nos dieron muchas explicaciones, sobre todo, garantizándonos que los cupos y cuotas, lo que tiene Jalisco no se van a violentar, es decir, que los van a cumplir, independientemente del agua que se irá a León. La forma en la que los van a cumplir es quitándole al distrito 11 de Guanajuato agua, con lo que hoy desperdician, y les van a invertir en tecnificación”.

Lemus Navarro detalló que hasta la fecha se han promovido más de dos mil amparos de ciudadanos contra el proyecto, y subrayó que las explicaciones ofrecidas por Conagua deben quedar asentadas en los acuerdos de la República Lerma-Santiago. (Por Edgar Flores Maciel)