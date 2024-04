En el marco del eclipse de sol que ocurrirá el próximo lunes, el Conahcyt recomienda no mirar directamente el fenómeno, a menos que sea con lentes certificados y que cumplan la norma ISO 12312-2, 2015, como explica el investigador del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, doctor Manuel Corona.

“Ustedes tienen que buscar que el filtro que les vendan tenga esta transmitansia. ¿Qué tipo de filtros que les están vendiendo están certificados? Porque ahora he visto en el internet que todo mundo está ofreciendo filtros, pero no pueden ustedes comprar cualquiera, tienen que buscar que esté certificado de esta manera, como se los estoy diciendo”.

Aclara que las personas que hayan conservado los lentes con los que observaron el eclipse de 1991, podrán usarlos nuevamente, siempre y cuando no estén rayados. Y por supuesto, también puede mirarse el fenómeno de forma indirecta a través de una caja de cartón con papel albanene, o con telescopio con filtro especial. (Por Arturo García Caudillo)