Esther Alejandra “A” la mujer acusada de robarse en 2005 al niño “Chavita” de un hospital, podría volver a la cárcel luego de que el primer tribunal colegiado en materia penal tercer circuito concedió una sentencia de amparo directo que revoca la sentencia absolutoria dictada por la décima sala penal del Supremo Tribual de Justicia.

Al analizar el caso en sesión del pasado 30 de abril el magistrado Taide Noel Sanchez Nuñez sentenció que el robo de un niño no se puede comparar con el de un objeto y la acción penal no prescribió en 2015 al cumplirse los 10 años del cometerse el delito.

“No es un robo. Cuando te llevas a un infante no te lo estás robando como si fuera un televisor; es un delito que así se le denominó, pero que tiene contenido, naturaleza, trascendencia y efectos perniciosos muy diferentes.

Qué bueno que todo eso se considere en el proyecto, para establecer la verdadera naturaleza y llegar a asumir que, entonces, la prescripción comienza cuando aparece el menor que segregaron de la familia”.

Esto quiere decir que al corregirle la plana a los jueces de Jalisco, al conceder el amparo en la causa 141/2023, la ley establece que la sentencia que dejo libre a la mujer acusada de robo de infante debe revocarse y esta puede ser arrestada de nuevo y regresar a prisión parea ser juzgada por este delito. (Por Victor Montes Renteria)