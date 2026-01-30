Luego de más de tres horas de trabajos, autoridades estatales, federales y municipales concluyeron sin hallazgos positivos, un operativo en el asentamiento irregular de Pueblo Quieto, en Guadalajara.

En la zona participaron peritos y personal forense, con apoyo de una retroexcavadora y herramientas manuales.

La Fiscalía del Estado informó que las labores correspondieron a una búsqueda en vida, aunque no precisó el objetivo del despliegue y mantiene hermetismo sobre los detalles.

Vecinos del lugar denunciaron presuntas agresiones durante el operativo por parte de elementos de la Fiscalía y del Ejército, al señalar intentos de ingreso a viviendas y sometimiento de adultos y menores. (Por Edgar Flores Maciel)