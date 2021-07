Terminaron los trabajos de instalación de tubería hidráulica pasando sobre el llamado Puente del Diablo, a pesar del enojo de los vecinos del poblado de Puente Grande y aún la autoridad no responde por los daños que estos trabajos pudieron haber causado no solo al puente, sino también a varias casas, denuncia una pobladora: “No han empezado con el compromiso de reparar las casas dañadas, no dicen cuándo comienzan ni tampoco un compromiso que tenemos con ellos de hacer un desahogo de agua que está a la entrada de la población”.

Los trabajos sobre el Puente del Diablo, en Puente Grande, duraron una semana, tiempo en que policías estatales con vallas de contención, impidieron el paso de los pobladores. (José Luis Jiménez Castro)