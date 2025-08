El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, condenó las amenazas contra la arbitra mexicana, Katia Itzel García, tras el encuentro entre Monterrey y el Cincinnati en la Jornada 1 de la Leagues Cup 2025, y ofreció ayuda para que los responsables rindan cuentas.

El trabajo de la silbante azteca no le agrado al equipo Rayado y la polémica creció a tal grado que los seguidores de La Pandilla inundaron las redes sociales con insultos y algunas amenazas en contra de Katia Itzel, quien decidió tomar acciones ante las autoridades correspondientes.

“En la FIFA nos solidarizamos con la Federación Mexicana de Futbol y la Concacaf, para condenar las acciones de quienes realizan estas amenazas inaceptables. Ofrecemos nuestro apoyo incondicional para que los responsables rindan cuentas”.

“Como ya se ha dicho, sin árbitros no hay futbol, por lo que debemos protegerlos y respetar su papel en nuestro deporte. En el futbol y en la sociedad no hay cabida para el abuso, la discriminación ni la violencia de ningún tipo” indicó en un comunicado el dirigente de la FIFA.(Por Manuel Trujillo Soriano)