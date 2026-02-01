La Fiscalía del Estado informó que obtuvo sentencia condenatoria de 50 años de prisión contra dos mujeres y un hombre, tras acreditar su responsabilidad en el delito de desaparición cometida por particulares agravada, en perjuicio de una adolescente y un hombre.

Los hechos ocurrieron el 9 de octubre de 2020 en la colonia Miramar, en el municipio de Zapopan. De acuerdo con las investigaciones, Paola Guadalupe “N”, Dalia Edith “N” y Juan Pablo “N” privaron de la libertad a las víctimas en un punto distinto y posteriormente las mantuvieron ocultas en un inmueble.

La adolescente logró escapar y pidió auxilio a policías que patrullaban la zona. Tras la intervención, uno de los implicados fue detenido en el exterior del domicilio, mientras que los otros dos fueron asegurados cuando intentaban huir por la azotea. En el interior, el hombre fue localizado y liberado con vida.

La Vicefiscalía en Personas Desaparecidas integró la carpeta de investigación y sostuvo la acusación que derivó en la sentencia condenatoria. (Por Edgar Flores Maciel)