El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, responde al rector de la UdeG, Ricardo Villanueva que le cuesta trabajo creer en la voluntad de diálogo que expresa.

En carta abierta a la comunidad universitaria, el Mandatario Indica que para que se dé el diálogo se deben cumplir tres premisas, la primera es que no se negociarán con la UdeG posiciones políticas en el gobierno, ni nombramientos de magistrados o jueces.

La segunda condición es que no se asignarán recursos públicos para los negocios del grupo que controla la universidad y la tercera es que no puede haber diálogo mientras los edificios de la Casa de Estudios tengan lonas con mentiras contra el gobierno y sigan las protestas de estudiantes.

Reitera el mandatario que no quiere una universidad secuestrada por un grupo político, sino abierta al mundo donde se privilegie la educación y no la mala política. (Por Claudia Manuela Pérez)