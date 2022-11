Ante la llegada de la temporada decembrina y el arribo de los comerciantes ambulantes, el presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemus, mencionó que no se cerrarán al diálogo en su instalación siempre y cuando sean giros que no impliquen una competencia desleal al comercio establecido en el primer cuadro.

“Se trata de dejar trabajar a las personas pero de una manera ordenada y que no sea una competencia desleal para los comerciantes establecidos”.

Señalaron que se establecería diálogo con el comercio establecido para conocer qué tipo de productos estarían permitidos.

Los reglamentos municipales establecen solamente tres fechas donde pueda ver comercio ambulante en el primer cuadro y previamente dictaminado: durante Semana Santa, 15 de Septiembre y la Romería de la Virgen. (Por Héctor Escamilla Ramírez)