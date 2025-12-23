De choque a persecución, el hecho comenzó sobre Calzada Lázaro Cárdenas, al cruce con la carretera a Chapala, cuando elementos de la Policía Vial fueron impactados por un vehículo particular. Los policías marcaron el alto al responsable, pero este huyó, por lo que se comenzó una persecución.

Finalmente, fue en el cruce de avenida Salvador Orozco Loreto y la calle Chico, en el fraccionamiento Revolución, en Tlaquepaque, donde el sujeto perseguido perdió el control de su auto y de lleno chocó contra un árbol y un poste de concreto; ahí fue detenido.

El hombre, de entre los 20 y 25 años de edad, conducía alcoholizado, por lo que fue llevado al Centro Urbano de Retención por Alcoholemia.

El conductor borracho tendrá que responder por los daños a la patrulla, al poste y al árbol, además de la sanción correspondiente por conducir bajo los efectos del alcohol. (Por Gustavo Cárdenas)