No hay ningún problema, se va a resolver la controversia en torno a la importación de maíz transgénico, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Nosotros tenemos muchas variedades de maíz, nativos, criollos. El maíz es originario de México, entonces tenemos también que cuidar nuestras especies nativas. Eso lo hemos explicado y se va por buen camino. Hay esta solicitud de consulta, pero todavía tenemos un mes y si no hay entendimiento nos vamos al panel porque es un asunto para nosotros muy importante. Es la salud de nuestro pueblo”.

Insistió en que México no está violando el TMEC al prohibir la importación de maíz transgénico, pues considera que ningún tratado internacional puede obligar a comprar productos que sean dañinos para la salud. (Por Arturo García Caudillo)