En Morena todo está bien, la campaña va muy bien y ni sumando los votos de Máynez y Gálvez podrían ganar la elección del 2 de junio, aseguró en Nayarit, la candidata de la coalición Juntos Seguiremos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum.

“No sé exactamente a qué te refieras pero realmente estamos arriba del 50 por ciento de la preferencia electoral. No veo que haya habido afectación en ningún lado de la República y siempre, nuestros principios y nuestro proyecto de Nación se mantiene, independientemente de que nunca van a ser negociados. Entonces no sé exactamente a qué te refieres. Pero vamos muy bien. Fíjense del otro lado están viendo a ver quién se baja de la contienda”.

Sin embargo, hizo un llamado a sus simpatizantes y a los militantes de Morena a no confiarse, a salir a votar masivamente y en bloque por los candidatos de la coalición que encabeza. (Por Arturo García Caudillo)