Reitera la presidenta Claudia Sheinbaum la confianza de que su gobierno llegará antes del viernes, a un buen acuerdo con la administración Trump y que los aranceles de 30 por ciento a productos mexicanos, serán revertidos.

“Y esperamos, pues tener, llegar a un buen acuerdo de aquí a, pues esta semana. Es importante. Sí es necesario vamos a hablar con el presidente Trump. Si es necesario vamos a hablar con él. Se preguntan, porque el otro día oí a un medio: ‘¿por qué no ha hablado?’ Pues porque estamos dialogando. Al final la decisión la toma el presidente Trump, obviamente, pero esperamos que pueda haber un buen acuerdo por la relación que estamos teniendo. No queremos adelantar nada pues porque todavía no hay nada concreto. Entonces estamos esperando de aquí al viernes pues para poder informar”.

Y es que el diálogo, reitera, es entre funcionarios de los gabinetes de Estados Unidos y México, entre Ebrard con los secretarios de Tratados Comerciales y el de Comercio; y el canciller De la Fuente con el secretario Rubio. (Por Arturo García Caudillo)