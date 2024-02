El atacante Alexis Vega flamante refuerzo de Toluca rompió el silencio tras su salida del Guadalajara, en charla con el también futbolista y su compañero de equipo, Jesús el “Canelo” Angulo, en donde mencionó que no es cierto todo lo que se dicho en torno a sus indisciplinas y reconoció que le dolió dejar a Chivas.

“Fue difícil despedirte de Chivas? Muy difícil, la verdad yo sabía que la había pasado mal en Chivas que no había tenido buenos torneos después de la renovación, pero mi plan era seguir en Chivas yo pensé en algún momento que iba a poder seguir en Chivas era como mi primer plan, entonces sale un equipo después sale otro y así empezamos a negociar lo de Cruz Azul, después sale una opción de la MLS, pero yo de la MLS a quedarme acá en México yo prefería mil veces quedarme acá, entonces cuando me llega lo de Toluca, lo primero que hago es hablar con mi esposa empezamos a analizar las cosas y sabíamos que era la mejor decisión poder venir aquí a Toluca”

De la supuesta fiesta que organizó en una concentración de Chivas en Toluca, no dio detalles, porque dijo que no tiene porque darle explicaciones a nadie.

(Por Manuel Trujillo Soriano)